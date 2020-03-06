台南市正有200多名居家隔離與檢疫對象需限制住居14天，全台實施以來狀況頻傳，最終都靠警方排除，面對未來可能發生的社區感染，曝露在社會各群群中的警員需要更完善的防疫裝備，台灣的防疫細節仍有檢討空間。

台南市2月中旬才公布佳里區一名居家檢疫卻趴趴走的花姓小姐，3月2日永康區又有1名中港澳入境的男子，在檢疫期間趁晚上溜出門散步，被警方逮到。

因為2月27日後已進入新法（嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例）實施，台南市衛生局依據新法開罰10萬元（罰則10萬至100萬），該男子立即查獲，因此未公布姓名。

全台居家檢疫對象都出現狀況，2月27日以後，警方使用的小電腦已可查證檢疫對象身分，實施以來，有的查證是烏龍（電腦資料未即時更新），有的查證屬實，都需要進一步確認。

第一線要與這群人近距離接觸的警員並非金剛不壞之身，完備的防疫物資才能進一步保障警員安全。

台南市警方超前布署完善防疫物資，值得肯定，但來自民間，非公家機關穩定提供貨源，只能省著使用，對基層防疫工作，仍有檢討空間。

(中時 )