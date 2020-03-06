看護趕上工途中機車拋錨，熱心員警助解危。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區一名彭姓看護，5日下午騎車前往大園區照料洗腎的雇主時，機車卻在半路上突然拋錨，彭姓看護只好牽著車到附近的埔心派出所求助，警方得知後擔心延誤照護時間，便協助載她到雇主的住處，員警的熱心舉動讓彭姓看護相當感謝。

大園警分局埔心派出所所長汪冠宇表示，彭姓女子在一間居家長照機構擔任看護，她的雇主是一名長期洗腎的郭姓老翁。5日下午郭翁因身體突然不適自行到醫院洗腎，結束療程返家後身體仍相當虛弱，郭翁便請彭姓看護前往協助居家照護。

彭女接獲通知後，騎車趕往郭翁的住處，卻在行經大園埔心地區時，機車突然拋錨怎麼發都發不動，彭女原本想請郭翁的家人先回去照護，但郭翁家人可能因上班的原故未能聯繫上。彭女擔心郭翁的狀況，也不知道哪裡可以修車，心裡非常著急，剛好看到附近有派出所，便牽著機車前去求助。

警員鄭大維得知後為避免郭翁獨自在家發生意外，隨即協助將彭女載往郭翁的住處進行照護，所幸郭翁平安無事，彭女非常感謝警方的幫忙，對於員警為民服務的精神表示相當感動。

(中時 )