仙台吉野櫻是阿里山國家森林遊樂區內新增品種，為染井吉野櫻與八重紅枝垂櫻雜交而來的重瓣品種。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義市傳真）

椿寒櫻，花粉紅，萼筒鐘狀杯形，萼筒及花柄上有毛，常被誤認為富士櫻。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義市傳真）

橫濱緋櫻，花粉紅至淡紫紅，萼筒鐘狀，無毛。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義市傳真）

薄墨櫻，屬於白色系。（嘉義大學提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義大學調查阿里山區及阿里山公路沿線共種有約40種櫻花品種，是全台櫻花種類最多的地方，堪稱是最佳的賞櫻勝地，2月至4月各種櫻花陸續開花，接力登場，民眾可以欣賞到風姿萬種的櫻花。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授張坤城，近3年來陸續受嘉義林管處、公路總局阿里山工務段委託，調查阿里山國家森林遊樂區、阿里山公路沿線的櫻花，目前調查約3000株櫻花，結果共40種品種，其中，遊樂區有33個品種。

張坤城說，阿里山國家森林遊樂區內增加湯村櫻、仙台吉野櫻兩項品種，阿里山公路上則有福爾摩沙櫻、椿寒櫻、橫濱緋櫻、薄墨櫻及高盆櫻，是森林遊樂區內沒有的品種，遊樂區內自日治時期引進的櫻花品種，目前很多都僅存幾棵，極需育種保存，未來可以作為培育櫻花新品種的種原庫。

張坤城說，台灣原生種櫻花有阿里山櫻、霧社櫻、福爾摩沙櫻、山櫻等櫻花，阿里山海拔較高、溫度適宜日本櫻花生長，日據時期日本人開發阿里山林木，帶來日本櫻種在山上，後來台灣人用嫁接技術育出各種不同櫻花。

張坤城說，櫻花開花期大致分4階段，10月至12月冬櫻、12月底至隔年3月早春、3月初中旬的春季、4月晚春，阿里山區常見的是早春粉紅系山櫻花、春季染井吉野櫻、晚春菩賢象櫻及關山櫻。

(中時 )