澳洲一名音樂家感染新冠病毒後，自泰國轉機，入境台灣參與演出，也召開過記者會，引發各界擔憂。中央流行疫情指揮中心表示，該男子除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，目前已匡列124名接觸者，包括工作人員、診所人員、記者、團員等，其中36人需居家隔離。

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(中時電子報)