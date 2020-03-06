大政治大爆卦-無色覺醒》澳音樂家入境、演出都咳 境管、診所無積極處置？ 14:112020/03/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》澳音樂家入境、演出都咳 境管、診所無積極處置？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲一名音樂家感染新冠病毒後，自泰國轉機，入境台灣參與演出，也召開過記者會，引發各界擔憂。中央流行疫情指揮中心表示，該男子除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，目前已匡列124名接觸者，包括工作人員、診所人員、記者、團員等，其中36人需居家隔離。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #澳洲音樂家 #台灣 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情影響 多位歐陸音樂家取消來台 16:162020/03/04 生活 澳洲確診男子為音樂家 曾來台排練 23:002020/03/05 生活 搭長榮澳音樂家確診 國家音樂廳中鏢 04:102020/03/06 生活新聞 與澳洲確診音樂家同機 長榮機組員返台 06:232020/03/06 生活 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 08:122020/03/06 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 09:542020/03/06 生活 澳洲音樂家2入觀眾席 排練照曝光網驚：慘了 11:132020/03/06 生活 《翻爆午間精選》鄭麗君證實：染病音樂家兩度進入觀眾席 11:512020/03/06 生活 中鏢澳洲音樂家來台9天 活動時間序曝光 13:002020/03/06 生活 音樂家多單獨吃飯 未搭乘大眾運輸 14:002020/03/06 生活 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 陳時中一席話 網想起韓國瑜...好感嘆！ - 政治 告別48年不便 高雄中華地下道填平提前開通 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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