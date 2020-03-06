避免群聚感染，基市議員帶頭推「取餐、送餐」代替長輩共餐。（吳康瑋攝）

避免群聚感染，基市議員帶頭推「取餐、送餐」代替長輩共餐。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，各地紛紛取消長輩共餐制度，基隆市議員宋瑋莉則跳出來表示，因為肺炎疫情的不確定性，在全球開始引發百業蕭條效應，包含許多政府舉辦的活動、廟會慶典有任何群聚可能的狀況，都在防疫期間延期舉行；但在基隆市中山區不因噎廢食防疫，中山里年輕里長羅予廷，並不因為疫情而停辦每星期一的老人領餐，在年長者居多的中山里，65歲以上及領有身障手冊資格的，就約有170人次的領餐。

羅予廷也表示防疫期間除了避免群聚效應以外，正當的宣導衛教才是真正杜絕病毒傳播最好的方式；所以她除了讓年長者領餐也傳遞防疫衛教，讓老人家們了解如何有效帶口罩、勤洗手做好防疫。

避免群聚感染，基市議員帶頭推「取餐、送餐」代替長輩共餐。（吳康瑋攝）

宋瑋莉強調，防疫固然重要，但因噎廢食也不對，所以得知羅里長沒有停辦共餐而已「取餐與送餐」來代替，也用行動來力挺，在送餐前也不忘宣導勤洗手與正確的帶口罩，讓防疫衛教也藉此來傳播，長輩們能更有認知的防疫。

(中時 )