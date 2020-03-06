華為繼二月底於西班牙舉辦終端產品與戰略線上記者會，發表多款5G全場景新品後，初春宣布推出2019年底在台亮相的真無線藍牙降噪耳機HUAWEI FreeBuds 3，及四款智慧運動穿戴新品HUAWEI WATCH GT 2 (46mm、42mm)、HUAWEI Band 4、HUAWEI Band 4e，滿足消費者多元需求！

HUAWEI FreeBuds 3 真無線藍牙降噪耳機

HUAWEI FreeBuds 3 為主動降噪半入耳耳機，搭載華為自研麒麟A1晶片(獲得BT 5.1 & BLE 5.1認證的穿戴裝置晶片)，相較其他藍牙協議傳輸速率更快，雙通道的傳輸、連接穩定，超低功耗且強抗干擾。更引入骨聲紋通話降噪技術，顛覆開放式無線耳機與主動降噪不可兼得的刻板印象，提供消費者更好的音樂體驗！亦搭載HUAWEI無線快充技術，耳機搭配充電盒可使用約20小時，不需再煩惱電量問題！

FreeBuds 3擁有急速傳輸，相較他牌擁有更低的延時，讓你在使用時享受隨傳隨到的強悍音效。當耳機與裝置配對成功後，每次使用時開蓋便自動連接，立即進入音樂世界。透過骨聲紋傳感器捕捉純淨的人聲振動，對人聲進行加強，讓對方聽得更清晰。專利麥克風管道設計，通過空氣動力學設計，讓你在騎行或跑步時依然保持順暢通話。

FreeBuds 3通過耳機收集環境噪音，並把收集到的環境噪音透過降噪模塊進行處理，生成「負向」環境噪音一起通過喇叭播放到人的耳道，並與外界的正向環境噪音抵消，留下正常的音源。突破性實現了非密閉佩戴下的主動降噪，兼具舒適佩戴與安靜聆聽。

HUAWEI FreeBuds 3推出碳晶黑、陶瓷白二款經典配色，建議售價 NTD 4,990；2020/03/20 (五) 至2020/03/31 (二) 於指定通路購買HUAWEI FreeBuds 3 （原售價NTD 4,990） 可享有NTD 500元優惠折扣（限定期間優惠售價NTD 4,490）。

無線藍牙耳機FreeBuds 3(左)與華為Band 4e智慧手環。(黃慧雯攝)

HUAWEI WATCH GT 2 46mm推出曜石黑（建議售價NTD 6,490）、砂礫棕（建議售價NTD 6,990）兩款顏色；HUAWEI WATCH GT 2 42mm推出湖光青（建議售價NTD 5,990）；HUAWEI Band 4推出曜石黑、赤茶橘、櫻語粉三款顏色，建議售價NTD 990；HUAWEI Band 4e則推出椰子灰、櫻珊瑚二款顏色，建議售價NTD 699；預計3月20日在台上市。

2020/03/20 (五) 至2020/03/31 (二) 於華為品牌店同時購買HUAWEI FreeBuds 3 及HUAWEI WATCH GT2，除了享有單品專屬活動優惠外 （折抵NTD 500），立即加贈HUAWEI 40W 12000mAh超級快充行動電源乙個（市價NTD 1,990，數量有限，送完為止）！

(中時電子報)