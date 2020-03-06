基隆漁會顧漁工權益，發酒精不忘防疫。（吳康瑋攝）

基隆漁會顧漁工權益，發酒精不忘防疫。（吳康瑋攝）

外籍船員遠渡來台工作，私人物品無處放置，基隆市漁會於6日表示，目前已增設外籍船員儲物櫃室，並增設儲物櫃共258格，將外籍船員的存放空間做額外大幅度提升，並透過零死角監視器系統提升管理品質，讓船員物品放置安全無虞，降低物品遺失風險。農委會漁業署長張致盛表示，漁業署將全力支持擴大推廣到全國各個漁港。

張致盛指出，日前基隆訪視時，有外籍漁工當面陳情說，在船上生活，常發生手機、錢財、護照受潮等狀況，他表示，漁工是在漁港第一線工作的人員，我們希望讓外籍漁工在八斗子漁港有個休憩活動的空間，可以來放鬆及提供一個月僅需要繳付100元租金，一共258格的儲物空間來放置物品。他也指出，在防疫當頭，漁工不只要顧到漁工的權益，我們更需注重防疫，境內雇用的人員都享有健保，也可以領取口罩一起防疫。

基隆漁會顧漁工權益，發酒精不忘防疫。（吳康瑋攝）

基隆漁會顧漁工權益，發酒精不忘防疫。（吳康瑋攝）

基隆漁會顧漁工權益，發酒精不忘防疫。（吳康瑋攝）

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，為保障外籍漁工財產安全，要進入儲物櫃的辦公室只有1個出入口，設有5支監視器，漁工要拿取物品，須在漁會上班時間通知漁會人員開門，且一次僅限最多3人進入，基隆有5百多名外籍漁工，會視需求決定是否擴增儲物櫃。

陳文欽指出，台灣的外籍漁工幾乎自印尼、菲律賓這兩個國家，而相較其他國家，台灣及基隆對外籍漁工很友善，不僅有免費的熱水供他們洗澡，更有水槽可以洗衣，他強調，漁工都是晚上打拼、白天休息的作息，而在跟大海搏鬥之後，洗熱水澡更是他們最幸福的時刻，另外，因應新冠肺炎疫情，漁業署也配合發送酒精、宣導DM給外籍漁工，提醒若有出現疑似情形，都要主動通報，並盡速就醫。

基隆漁會顧漁工權益，發酒精不忘防疫。（吳康瑋攝）

基隆市議員張淵翔也出席為漁工生計發聲，他指出，漁工為我國近海漁業大力奮鬥，應該為他們準備完善的措施，以確保漁工權益。

(中時 )