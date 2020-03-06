新型冠狀病毒疫情一路由亞洲燒到歐美，全球經濟拉警報，美股四大指數再度狂洩，使得日股跟跌重挫3%，韓股、港股也下跌2%，儘管台灣防疫獲國際肯定，但台股依舊難置身事外，指數開低走低，一度重挫逾200點，終場台股收跌193.01點、報在11321.81點、成交量為1490.55億元；台股周線翻紅、本周台股漲29.64點。

今日大型電金權值股均表現疲軟，股王大立光整場震盪於盤下小跌，終場收跌0.76%，台積電(2330)下跌2.48%，收在今日最低315元，鴻海(2317)2月營收創逾8年新低，拖累股價收跌逾2%。

大型金控中，富邦金(2881)、開發金(2883)、元大金(2885)、新光金(2888)、中信金(2891)等跌幅均約2%。

防疫股依舊為資金避風港，原料藥族群永日(4102)、中化生(1762)亮燈漲停，帶動台康生技(6589)、盛弘(8403)、豪展(4735)、神隆(1789)、展旺(4167)、生泰(1777)、雃博(4106)、國光生(4142)、華廣(4737)等全數勁揚。

分析師表示，美股再度因為疫情擴大重挫近千點，且重要科技大廠受新型冠狀病毒影響已陸續示警，整體美股科技業營運展望面臨下修，將使今年全球的成長態勢蒙上陰霾，考量世界中心美國也將不保，全球股市很難有好表現。

儘管短線市場持續受疫情在全球擴散的影響，包括大陸、日本、美國等各國相繼採取寬鬆貨幣政策救市，短期可能因資金行情推升指數，但背後隱含著對實體經濟風險的擔憂仍要留意，在疫情出現明顯緩和跡象前，短線上指數走勢仍將維持偏弱盤整。

(時報資訊)