京站(2942)「京站時尚廣場小碧潭站」今天開幕，京站實業董事長林怡均表示，「京站小碧潭店」是京站在台的第3個營運據點，也是新北市的第一個據點，全館以「森林。食光」為主題，以美食為橋樑，深耕在地社區連結，希望能吸引更多在地居民以外的消費者，據了解，京站時尚廣場小碧潭站一年約可挹注約6億元的業績，期許明年就能獲利。

繼台北店、爵士廣場之後，京站第3個營運據點-位於捷運新店線小碧潭站5樓、由日勝生(2547)集團旗下京站實業斥資5億元投資的「京站時尚廣場小碧潭店」今天正式開幕營運，林怡均表示，「京站小碧潭站」占地超過4500坪，全館以「森林。食光」為主題，店內品牌以「主題餐廳」、「美食市集」、「生活選物」三大區域劃分，吸引近50間美食餐飲品牌及生活選物櫃位進駐，包括：維記茶餐廳、心樸市集有機超市、江記水盆羊肉及心泰泰國菜等進駐，期許該店能成為新店人最喜愛的生活社交場所。

京站總經理柯愫吟表示，一般來說，百貨單店若經營得不錯，3年左右可以回收開始獲利，小碧潭店斥資5億元打造，希望能儘速達成獲利目標。

據了解，「京站時尚廣場小碧潭店」一年約可挹注約6億元的業績，如果順利的話，明年就能獲利；除現有3個營運據點，京站實業亦持續在全台尋求新據點，下一個據點計畫在高雄，並評估在台灣中部等其他地區開設。

(時報資訊)