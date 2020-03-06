新冠肺炎延燒，醫護人員擔任防疫最前線有許多辛酸，衛福部桃園醫院新屋分院一名物理治療師，在臉書PO文抱怨，近日為了疫情忙碌奔波，但三餐想叫飲料、叫便當卻遭拒絕，就算約在醫院外空曠處也被拒送，令她好心酸。貼文引起網友熱議論，有業者主動留下電話，表示可加碼外送，也有許多網友為辛苦的醫護人員加油打氣。

院方經了解趕緊滅火，表示醫院位處偏遠，當時業者表明人手不足，外送取餐得等一小時以上，可能是雙方在溝通上產生誤會，業者事後也強調「絕對沒有拒絕」，希望此事能就此落幕。

游姓物理治療師在地方臉書社團「我是新屋人」發文指出，疫情期間每天忙碌，為了民眾的健康安全把關，無奈最近叫外送難如登天，讓她感到心寒。桃園醫院新屋分院表示，防疫期間醫護同仁訂餐，還沒聽過遭到拒絕，業者不是戴口罩送到醫院，就是由同仁和他們約在院區外取餐。

有業者也PO文留言表達善意，主動表示願「跑遠一點、少賺一點」讓防疫人員都能吃飽喝足，感謝偉大的醫護人員在防疫期間辛勞付出。

(中時 )