飯店業者亞都（5703）今（6）日下午召開重訊記者會，宣布直營的台中亞緻大飯店因成本壓力漸增、市場競爭加劇，加上新冠肺炎疫情致使營收銳減，為避免虧損持續擴大，經營階層經審慎評估後，決議自3月9日起停止營運。

亞都麗緻發言人古亦敏表示，2007年開幕的台中亞緻大飯店，近年因固定成本相關費用及沉重租金壓力年年增高，且新飯店陸續投入台中餐旅市場，在競爭加劇情況下，飯店營收無法隨固定成本逐年增加，致使營運持續虧損。

而新冠肺炎疫情在農曆春節前夕爆發，全面重創飯店市場，導致台中亞緻大飯店營收大幅銳減，單月營收下滑3～4成，目前住房率甚低，致使虧損擴大。考量疫情持續延燒為避免虧損持續擴大，公司管理階層經審慎評估後，決議自9日起停止營運。

台中亞緻大飯店2007年開幕，隸屬亞都麗緻旗下全資子公司亞緻酒店。亞緻酒店2019年前三季營收2.46億元，占總營收約41.87％。稅後虧損0.43億元，虧損幅度較前年同期0.36億元擴大18.42％，占集團前三季稅後虧損0.54億元達80.74％。

據亞都財報揭露，台中亞緻大飯店為向國泰建設承租，原租約期限至2026年5月31日。古亦敏指出，公司將依契約明訂「除本租約另有約定外無法控制之事項」條款主張終止合約，依約雙方均不得依此要求任何損害賠償金或違約金。

古亦敏表示，若出租人就此條款有爭議，致使雙方無法協商解決時，將另依租賃契約約定交付仲裁解決，將持續與出租方協商相關事宜。

台中亞緻大飯店目前約有200名員工，古亦敏表示，將依勞基法、大量解僱勞工保護法等相

關法令，辦理所屬同仁資遣程序，並盡力協助同仁轉業至相關產業。台北亞都麗緻大飯店或所屬子公司未來若有職缺，亦將優先錄用、善盡社會責任。

(時報資訊)