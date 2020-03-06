美國總統川普日前接受訪問表示，他不信新冠肺炎全球死亡率為3.4％，更認為這病根本不必看醫生，自己會好！對此，前綠委沈富雄認為，川普大部份說對了！不過，武漢是特殊個案，須另行研究。

美國新冠肺炎死亡人數近日逐步升高，確診案例也急遽上揚。川普日前接受福斯電視新聞網的保守派主持人哈尼提（Sean Hannity）現場電話訪問時，他不相信世界衛生組織（WHO）評估，新冠肺炎全球死亡率為3.4％，他甚至端出預感，說這病根本不必看醫生。川普告訴哈尼提，他認為新冠肺炎的死亡率，應該不到1％。

對此，沈富雄在臉書以「川普大部份說對了」為題，認為川普的預估不無道理，以下是全文內容：

我們家兩個小孩很不喜歡川普，當年老大甚至說如果川普當選總統，他要移民去加拿大。不過，昨天川普針對COVID-19的發言大部份說對了，人不能以人廢言，特轉述於下：

(1)死亡率3%是胡扯！

(2)死亡率小於1%。（昨天我的貼文表中漏列一項：中國—湖北，確診12,938，死亡110，死亡率0.9%）。

(3)不用看醫生，自己會好！

為了完整描述，不能昧著良心，只選自己喜歡的講，所以，特補足於下：

(1)重症及得肺炎的約占總確診的15%。

(2)老人家及心、血管、腎有病和糖尿病者要盡量想辦法讓他們不得此症，否則，死亡率10%起跳。

(3)重症者需要看醫生，並住院隔離治療，不過，他們所得到的也只是支持療法(Supportive treatment)。

武漢封城前，聽說500萬人出城，病例沿京廣線（我小時候叫平漢鐵路＋粵漢鐵路）擴散，全中國多了1萬3千個病人，死亡110人，真是難以想像之輕。

真正嚇人的不是病的本身，而是此病所帶來對全球經濟的傷害，嚴格來說，天災固傷，人禍尤大。當然武漢又另當別論，因為它是一個很奇特的個案，必須另行研究。

(中時電子報)