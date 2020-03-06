中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中坦言，新冠肺炎的疫情越來越複雜，由最初的武漢到湖北、大陸全境，再擴大至香港、澳門，然後日本、韓國，再一路蔓延到全球各地，影響的範圍相當廣遠。指揮中心的責任是守住國內這道防線，運用各種資源，把疫情控制在最小的範圍內。

指揮中心說，面對日趨嚴竣的疫情，事實上國內無論院內、社區的防疫破口難免都會出現；必須儘可能把它控制在最小的範圍內，降低造成大流行的可能性。

陳時中說，防疫單位一直提醒個人衛生、環境清潔是最基本的要求，雖很簡單但很重要。目前看起來國內防疫的狀況還算穩定，各界的配合度也很理想，應該算是好現象。

陳時中說，第一波疫情從大陸往外影響，台灣算是守住了；第二波疫情再掃向世界各地，台灣看來也守住了，但要防範回流的第三波，畢竟全球交通便利，藉由飛機、船舶的往還，疫情會相互影響，來回流竄。

(中時 )