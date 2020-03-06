you can foul him



but you can't stop him



📺 @NBAonTNT pic.twitter.com/Wz2UVdc8Ow — Golden State Warriors (@warriors) March 6, 2020

勇士招牌球星柯瑞挑在6日上季總冠軍賽戲碼重演這天，相隔4個多月傷癒復出，他先發打了27分鐘，投16中6，含三分球投12中3，貢獻23分、7助攻與7籃板，勇士113比121不敵來犯的暴龍，看來柯瑞確實還需時間重新找回三分手感。

先發上陣的柯瑞，首節兩次三分出手沒進，直到次節還剩10分09秒，才靠中距離命中且製造犯規，完成「三分打」開張，接著馬上飆進個人首顆三分球，他更表演24秒進攻時間到點同時的壓哨三分球，也讓勇士板凳席看到手舞足蹈。

上半場打完，勇士55比62落後，柯瑞半場進帳11分、4助攻與3籃板，來到第3節，柯瑞完成「四分打」，搭配他的妹夫達米恩李、帕斯卡等隊友支援，勇士一度取得85比84首次超前，可是暴龍隨即末節打出10比2攻勢重新超前。

由於有上場時間限制，柯瑞末節直到最後3分51秒才上，隨即表演快攻反手上籃取分，更在最後1分03秒兩罰俱中，追到只落後2分，接下來達米安成為勇士落敗罪人，他先兩罰落空，接著三分沒進還掉球失誤，拱手把勝利讓給暴龍。

暴龍以鮑威爾37分最高，羅瑞也有26分、10助攻與5籃板，席亞卡17分、5助攻與5籃板，暴龍目前44勝18敗，穩居東區第2，也提前確定搶下今年季後賽席次，成為本季第2支提前宣告挺進季後賽球隊，第1支是東區龍頭公鹿。

(中時 )