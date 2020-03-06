AirAsia6日宣布2020年首波大促銷即將開跑，銷售2020年9月7日至2021年7月1日共600萬個機位，台灣出發最低票價單程未稅新台幣0元起，促銷均價堪稱史上最低，將於3月9日0時開賣。

AirAsia BIG會員可以提早24小時優先搶票，即3月8日0時起便可透過AirAsia官網或AirAsia 手機app搶票，此次大促銷首跨2021清明連與端午連假，如果想要連假出遊可以趁這次促銷提早下手！

2020年AirAsia首波大促銷，推出會員獨享「台北-吉隆坡」0元機票，等於只要付機場稅與手續費，即可前往馬來西亞大啖美食。而菲律賓航線「台北-長灘島」、「台北-宿霧」、「高雄-克拉克」也打出單程未稅1元的超殺價格，一起泡海水曬太陽增強免疫力吧！

除此之外，購買機票時同時加購25公斤以上的行李，可直接享9折優惠，且透過AirAsia官網訂購機加酒方案，台北吉隆坡四天三夜機加酒含稅最低優惠新台幣2,636元、台北沖繩四天三夜機加酒含稅新台幣4,655元起，還可享有免費選位。

airasia.com 執行長 Karen Chan表示，2020年首波大促銷登場！我們了解現在消費者們對於旅行的不確定性，因此我們提供充足的特價機票讓消費者可以提早預訂機票，出發日期從今年9月到2021年7月，想同時享受最高CP值得旅行組合現在就是最佳購買時機。AirAsia正逐步轉型為東協中家庭與生活旅行的領導品牌，消費者可以從airasia.com上訂購機票、安排住宿也可以購買行程。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北-雪梨、台北-柏斯、台北-墨爾本(AAV)等澳洲航線，單程未稅僅要新台幣1,826元起，蜜月天堂台北/高雄-馬爾地夫單程未稅也只要新台幣 3,561元起；短程轉機航班如台北/高雄-檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣 1,826元起。台北-大阪/沖繩/吉隆坡豪華平躺座位則下殺新台幣 3,028元起，可以平躺又可以有40公斤行李跟餐點、還有平板電腦與Sony抗噪耳機享受影視娛樂，比一般傳統航空經濟艙還划算！

全航線早鳥優惠，會員獨享台北/高雄直飛吉隆坡單程未稅TWD0元起、台北/高雄直飛宿霧、長灘島單程未稅TWD1元起、台北-沖繩/大阪單程未稅TWD688元起、台北-清邁單程未稅TWD888元起、台北-名古屋 單程未稅TWD1,188元起。

經由吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等熱門城市單程未稅TWD1,826元起，探索檳城、吳哥窟等古城單程未稅TWD1,826元 起，台北-大阪、吉隆坡、沖繩豪華平躺座位單程未稅TWD3,028元起。消費者若加選20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合(Value Pack)還可再享約8折優惠，選購25公斤以上行李9折優惠。請前往AirAsia官網或手機APP搶超值優惠票 。

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