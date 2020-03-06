衛福部長陳時中6日表示，目前亞洲在中國外約有六千多例，有歐洲四千多例，中東有三千多例，很快歐洲疫情將會往上發展，陳時中預測，歐洲的確診案例數量，可能超過亞洲案例數，新冠肺炎的世界流行已經不可免！

陳時中進一步表示，亞洲這第一波疫情興起後，台灣已經有守住防線，但後續散播到歐洲，情勢將會更複雜，將影響台灣對外關係，也考驗我方因應。也因此中央流行疫情指揮中心昨天提出針對「社區、企業、大型集會活動」，發布疫情因應指引，都是為了避免後續境外的第二波疫情攻擊台灣。

(工商 )