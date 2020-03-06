資誠（PwC）聯合會計師事務所今（6）日指出，因應38婦女節，資誠將在本周展開「歡慶38婦女節系列活動」，包括手作可愛苔球，透過種植盆栽來幫助舒緩壓力，還有「媽媽們的聊心話大冒險桌遊」，協助資誠員工了解自我身心狀態，重新找回屬於自己的正能量。

此外，資誠也將舉辦子宮頸癌預防講座，呼籲女性員工定期進行抹片檢查，以及透過疫苗接種及早防治。

(工商 )