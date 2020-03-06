媽媽們的活動 資誠歡慶38婦女節 14:202020/03/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資誠（PwC）聯合會計師事務所今（6）日指出，因應38婦女節，資誠將在本周展開「歡慶38婦女節系列活動」，包括手作可愛苔球，透過種植盆栽來幫助舒緩壓力，還有「媽媽們的聊心話大冒險桌遊」，協助資誠員工了解自我身心狀態，重新找回屬於自己的正能量。 此外，資誠也將舉辦子宮頸癌預防講座，呼籲女性員工定期進行抹片檢查，以及透過疫苗接種及早防治。 (工商 ) #聯合 #資誠 #婦女節 #媽媽 #歡慶 也許您會感興趣 推薦閱讀 歡慶樂天桃猿開戰 樂天市場好康三大攻略 10:122020/03/04 財經 宇舶愛女人 婦女節獻上藝術腕表 讓男人也讚嘆 14:092020/03/04 消費 疫情升溫衝擊企業 資誠：金融業注意流動性風險 04:102020/03/05 金融．稅務 企業應用AI 資誠：應設置風險治理架構 14:182020/03/05 財經 歡慶國際婦女節 Netflix精選「因為女力無窮」推薦片單 17:222020/03/05 科技 全聯歡慶38婦女節 熱拿鐵20元、哈根達斯69折 18:382020/03/05 消費 迎婦女節百貨點數8倍送 04:102020/03/06 時尚消費 Airbnb發起 ＃HostWithHer 慶祝國際婦女節 10:252020/03/06 財經 婦女節將至平鎮警分局長送花 10:572020/03/06 社會 祝賀38婦女節 龍潭警分局長溫馨贈花 10:572020/03/06 社會 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 從小弟變總裁！73歲飯店教父寫下亞都麗緻傳奇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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