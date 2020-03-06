中視新聞台自本周六(3/7)起晚間8點，推出全新娛樂節目《星聞碰碰胡》，一小時的節目廣羅地表最強娛樂新聞、掌握好萊塢最新動態、台韓日港Hito星光等，由擁有26年專業採訪經驗的新聞主播胡志成擔綱主持，他透露踏入新聞圈後，自2000年就開始跑影劇，看電影跟追劇更是他平時紓壓的主要休閒娛樂，接下主持棒，他笑稱，「更可以盡情追劇跟看電影。」

主播胡志成扛《星聞碰碰胡》主持棒。（中視提供）

他談電影更是眉飛色舞，也有著電影靈敏度，之前看過試片覺得好看的片子，幾乎上映後都大賣，像是華裔導演林詣彬的《玩命關頭5》，他看完覺得很好看也深受感動，電影果真很賣座，他還記得當時2011年，受邀飛往巴西里約專訪演員，其中他與巨石強森的合照至今仍留存。他從業以來，採訪過的好萊塢明星就超過百位，曾經平均每2-3周就飛國外出差採訪，像是梅莉史翠普、安潔莉娜裘莉等大牌都曾面對面專訪，其中在2010年時他飛巴黎採訪裘莉，更是讓他畢生難忘，因為自己就是裘莉的粉絲，「她是我心目中的女神，專訪時我緊張到久久不能說話，她還安慰我不要急，一颦一笑都很優雅。」

胡志成在2011年訪巨石強森。（中視提供）

他認為真正的大明星越是沒有架子，像是專訪凱特布蘭琪，訪後合照時她直接拿著手機一起自拍，另外梅莉史翠普、史蒂芬•史匹柏等，本人也都極為親切，而這些珍貴的採訪經歷，即使事隔幾多年，胡志成都仍記憶猶新，他也說，從業能採訪到這麼多大牌，已經沒有遺憾。

胡志成在2010年採訪安潔莉娜裘莉。（中視提供）

他不光能點出精隨，更什麼都能聊，像是談到韓國電影《雞不可失》，他分析這部片有喜劇元素，卻也貼近民意，劇情帶有轉折，加上演員詮釋的很好，讓他難得看片會發自內心的一直笑。而拿下奧斯卡四大獎的《寄生上流》，他覺得內容寓意很深，而演員的表情自然不做作，劇本寫得很流暢、不會牽強，每隔幾分鐘就有令人驚豔的劇情。因為本身很熱愛電影，他更能以觀眾的角度，用平易的方式介紹，這與學院派的影評風格有些不同，他也希望藉著《星聞碰碰胡》，提供觀眾一個選片、選劇的參考，同時也能收看時下最具話題的娛樂新聞，節目每周六晚間8點在中視新聞台播出。

(中時 )