YouTuber蔡阿嘎日前騎車載孕妻時遭人持鐵鎚攻擊，警方昨傍晚循線逮到作案的陳嫌及接應他逃亡的董嫌。雖陳嫌供稱是因看蔡的直播時與其留言互嗆才想下手，但專案小組在其手機內卻找不到對話紀錄，懷疑內情不單純另有教唆者，不排除清查他與林口當地具幫派背景者，甚至與其他網紅的交往關係。

據悉，陳嫌為林口1家改裝廠員工，騎車接應他逃亡的董嫌則為老闆，2人落網後，陳嫌供稱是因蔡阿嘎在直播上談論改裝車問題，和他認知的不同，雙方互嗆、口角後產生積怨才想動手，但幹員遍尋手機內相關紀錄，卻看不到這些對話。倒是有網友「肉搜」後，發現陳嫌曾對林口當地網紅、幫派人士「按讚」，這些事件是否有關連，仍待警方釐清。

此外，警方也發現陳嫌在犯案前後，疑似均有打給某人回報，因此高度懷疑陳嫌根本在扯謊，可能是被人教唆才對蔡阿嘎下手，今上午已再次派員前往林口的改裝店，查扣接應的董嫌手機回來調查，若再找不到跡證，即改朝另有幕後主使者偵辦。

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(中時電子報)