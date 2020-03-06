涉嫌持鐵槌攻擊網紅蔡阿嘎的26歲陳姓修車工，5日落網後停止夜間偵訊，在警局過了一夜，6日下午才被送往士林地檢署，目前仍由檢察官複訊中。

據了解，陳對為何知道蔡的住家，聲稱是「透過網路查到的」，但他聲稱去年7、8日在網路上和蔡留言、互嗆，相關的貼文目前仍未發現。

檢警仍不排除陳只是受人指使，一切理由都是隨口編造，現已查扣兩嫌的手機持續清查中。

(中時 )