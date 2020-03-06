攻擊蔡阿嘎 黑衣男士檢複訊中 14:262020/03/06 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓男子下午被移送士林地檢署。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌持鐵槌攻擊網紅蔡阿嘎的26歲陳姓修車工，5日落網後停止夜間偵訊，在警局過了一夜，6日下午才被送往士林地檢署，目前仍由檢察官複訊中。 據了解，陳對為何知道蔡的住家，聲稱是「透過網路查到的」，但他聲稱去年7、8日在網路上和蔡留言、互嗆，相關的貼文目前仍未發現。 檢警仍不排除陳只是受人指使，一切理由都是隨口編造，現已查扣兩嫌的手機持續清查中。 (中時 ) #複訊 #網路 #攻擊 #地檢署 #檢察官 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒店大亨焦治國違停辱罵警 新北地檢署訊後請回 18:222020/03/02 社會 杏仁哥再告綠議員 揚言司法不作為將包圍地檢署抗議 11:402020/03/03 政治 苗栗地檢署因應疫情成立處理小組 16:082020/03/03 社會 破壞電子腳鐐逃亡行搶 假釋犯高雄落網晚間解送士林地檢署 18:212020/03/03 社會 罷韓送小物 杏仁哥告綠議員 04:102020/03/04 地方新聞 肺炎疫情升溫 檢察首長上任延期成「受災戶」 17:252020/03/04 社會 男子遭通緝被逮 車內還有槍、毒 20:142020/03/04 社會 美情報局駭陸11年 竊大量機密 04:092020/03/05 焦點新聞 現行犯發燒38度 嘉義地檢署「戶外」開庭 13:132020/03/05 社會 恐嚇游錫堃老翁出庭 地檢署外民眾聲援 12:072020/03/06 社會 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 粉絲毆蔡阿嘎 館長：我兒子幹的我也會打成豬頭 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。