時序入春，台灣許多地方櫻花也盛開了，日本茨城也有美景可賞！可看到大佛與芝櫻交織而成的美麗風景、枝垂櫻和牡丹櫻相互比美、530萬朵盛開的粉蝶花形成絕美景色、友善單車的度假村！可趁著春天多接近大自然，看美麗花朵。

牛九大佛與芝櫻。（日本茨城縣 提供）

大佛與芝櫻交織而成的美麗風景就在這！「牛久大佛與芝櫻」有著世界最大青銅雕像「牛九大佛」（高120公尺）的庭園是賞花的知名景點，隨著四季更迭，有櫻花、紫陽花、波斯菊等花卉可以觀賞。每年4月時芝櫻綻放，其與大佛銅像所編織而成的美景堪稱一絕！在參拜佛寺的同時在庭園中賞花散步，是不是聽起來很棒呢？

常陸風土記之丘 枝垂櫻。（日本茨城縣 提供）

令人屏息的美麗枝垂櫻隧道「常陸風土記之丘的枝垂櫻」擁有巨大舞獅頭造型展望台的常陸風土記之丘是知名的賞櫻景點。在園內有約500棵的櫻花樹。從4月上旬起染井吉野櫻、枝垂櫻、牡丹櫻等將陸續盛開，您可以在長達1個月的花期中觀賞各個品種的櫻花。尤其是4月中旬時，由枝垂櫻和牡丹櫻共同打造的華麗景色，相當具有震撼力！

「國營常陸海濱公園」的綠色掃帚草。（日本茨城縣 提供）

位在「國營常陸海濱公園的粉蝶花（常陸那珂市）」也有美麗花朵可賞！在公園内4.2公頃的「見晴之丘」中，由約530萬朵盛開的粉蝶花形成絕美景色！滿山遍野的粉蝶花田好似琉璃色地毯般，依照往年經驗，花期約會持續2週左右。灌注滿滿熱情與耐心並精心栽種出的粉蝶花，其所連成的天藍色絕景，您一定要來看看！古老建築，這樣充滿歷史的古老 街景，讓許多人深深地愛上這裡！

單車友善飯店「星野度假村 BEB5土浦」示意圖。（日本茨城縣 提供）

在JR常磐線土浦站(茨城縣土浦市)的車站大樓內，單車友善飯店「星野度假村 BEB5土浦」將於3月19日開幕。飯店內提供攜帶單車入房、退房的服務，並設有能放置單車的客房。與直通飯店的「筑波霞浦RING-RING ROAD」是日本屈指可數的鐵馬道，去年秋天才剛被指定為「國家自行車道」。於全長180公里的平坦騎道上，設有自新手到老手皆能充分體驗的多樣路線，甚至還提供貼心的單車租借服務。此外，於車站大樓內更設有自行車的保養設施等，可以說是完善騎車環境。

(中時電子報)