黃子佼、卜學亮、宇珊、Albee近日錄《超級同學會》，剛與交往七年女友孟耿如登記結婚的黃子佼，更首次於鏡頭上與丈母娘孟媽同框，他表示之前一直想幫丈母娘的甜點店宣傳一直沒機會，剛好這次外景來到大稻埕才有機會幫忙孟媽宣傳，遊戲中兩人的手腕被綑綁在一起要協力將牛軋餅疊起才能完成關卡。

他坦言第一次跟丈母娘靠那麼近非常緊張，卜學亮又在旁不斷干擾，過程中不斷失敗，讓黃子佼大喊：「賣岔！不要一直在旁邊挑撥離間，讓我們關係不好，這攸關我跟老婆的未來！」面對卜學亮的干擾，丈母娘相當專注不受干擾，她笑說：「我一心只想幫黃子佼過關，對阿亮真是抱歉完全沒聽他說話。」兩人私底下從沒練習過最終也順利過關可說相當有默契！

黃子佼更是睽違十年沒出外景玩遊戲，他笑說出一次外景就是半年的運動量，連常出外景的卜學亮也表示在大熱天跑一整天真的凍未條。製作單位準備的關卡除了要玩遊戲外還要背台詞，讓來賓們大喊吃不消，其中八點檔小生陳志強大喊：「原本以為接這個通告可以出來放鬆一下不用背台詞，沒想到台詞比演戲還要難！」黃子佼笑說：「最近演藝圈盛傳通告費最難賺的節目應該就是我們了！」

(中時 )