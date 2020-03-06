東風衛視將在3/7(六)晚間10點起推出全新改版《Women說》，原主持人利菁為了專注音樂作品而請辭，改由李明川、鄭雅勻挑大樑主持，王碩翰、陳信維等小鮮肉及伊林超模擔任節目班底。這次的大改版著重在新舊世代的對話，不但由李明川分享輕熟女愛的美妝時尚產品，也讓KOL鄭雅勻帶著現在最夯的網紅上節目，把大量的網紅KOL推到電視螢幕上。

李明川向來是時尚美妝的意見領袖：「我的工作其實是替所有的觀眾把關，篩選出我覺得好的產品，去蕪存菁就像精選集一樣。節目上介紹一定是我精挑細選過的，觀眾就不必想太多。但是年輕一代都是聽雅勻的，都不聽我的了，跟我同世代的人應該都很有感！」大嘆時教主要換人當了！

《Women說》是由利菁帶著伊林團隊一手打造的節目，自2019年起首播到現在，她年前因為要專注於音樂作品而請辭所有手上的節目，最後一個忍痛放手的就是《Women說》。與利菁私交甚篤的李明川感性的說：「《Women說》節目就像一艘大船，菁姐一直就像我們的船長，帶領我們節目前進。我跟雅勻現在是掌舵的人，要繼續向新的方向航行，相信她也樂見我們把節目越做越好。」李明川也祝福利菁能趕快把喉嚨的傷養好，做出讓人驚豔的音樂作品。

(中時 )