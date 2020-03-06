白嘉莉向馬英九導覽作品。（粘耿豪攝）

白嘉莉向馬英九導覽作品。（粘耿豪攝）

馬英九全程戴著口罩。（粘耿豪攝）

與馬英九有60年同學情誼的成功大學前校長吳建國（右），今帶2個孫子上台獻花給馬英九。（粘耿豪攝）

白嘉莉保養得宜。（粘耿豪攝）

白嘉莉多才多藝。（粘耿豪攝）

「最美麗的主持人」白嘉莉和前總統馬英九相識多年，從馬英九擔任台北市長直到當上總統，白嘉莉都會從印尼回台為他助選、站台，國慶活動也都會參加，並獻唱國歌、國旗歌，白嘉莉的先生黃雙安過世，馬英九還親筆書信表達慰問。

馬英九今（6日）早到台北社教館欣賞白嘉莉的畫展「另一個春天」，馬英九誇讚白嘉莉多才多藝，聽到白嘉莉已畫了快40年，馬英九笑稱「那妳從5歲就開始畫」，讓白嘉莉聽了開心得直說「謝謝，謝謝」。

因疫情嚴峻，馬英九在欣賞畫展、受訪時皆全程戴著口罩，他呼籲除了勤洗手、戴口罩外，洗手一定要洗到20秒，並建議「唱完生日快樂歌」時間剛好。馬英九年初剛當阿公，女兒馬唯中剖婦產下男娃，他表示馬唯中還在台灣坐月子，大致上沒受疫情影響，「我們照顧得很周到」。媒體請他分享含飴弄孫的心情，馬英九賣關子，打趣說：「這細節屬於國家機密。」

白嘉莉幫馬英九導覽之餘不忘恭喜馬英九升格當阿公，透露馬英九很高興多了小孫子。馬英九今欣賞白嘉莉畫展，主要透過成功大學前校長、中華世紀文教發展協會理事長、與馬英九已有近60年同學交情的吳建國居中牽線，馬英九今與白嘉莉在台上合照時，吳建國帶著4歲、3歲的孫子吳先牧、孫女吳先耘上台獻花，馬英九調侃說：「他把他的2個孫子帶來，有一些不適當的意圖，向我示威。」引來笑聲連連。

白嘉莉導覽時，分享一幅名為「熱帶水果」畫作的背後小故事，當年負責教感化院小朋友寫作和畫畫的歐銀釧將她的畫作拿給澎湖少輔院小朋友欣賞，小朋友說看到這幅畫就想起嬰兒在母親肚子裡很溫暖，讓白嘉莉看了很感動，她專程到少輔院探望這些孩子，沒想到孩子們非常熱情歡迎她，她一進門之後就感動得眼淚直流，「他們都非常聰明，一定會改過成為國家棟樑」，馬英九則透露，澎湖少輔院是他擔任法務部長時創設，意外和白嘉莉還有這樣特別的緣份。

馬英九欣賞白嘉莉畫展過程，大讚白嘉莉很有慧根、才華令人驚艷，白嘉莉對馬英九在疫情期間仍到場力挺相當感動。白嘉莉已故的老公黃雙安當年曾經營海洋漁業，策展人陳允偲表示，白嘉莉的取材多來自家裡的魚兒和花卉等景致，因此有魚的作品皆取名為豐收系列，也傳達「力爭上游」意象；白嘉莉的魚兒畫作都跟她一樣，令人賞心悅目又優雅，馬英九現場則分享自己曾在西雅圖觀看鮭魚力爭上游產卵畫面，就跟白嘉莉筆下繪畫鮭魚的作品一樣令人看了感動。

白嘉莉的花卉作品中，大多以「蘭花之王」美譽的嘉德莉雅蘭為主，其中奧妙在於原來花名中有她的名字「嘉莉」；馬英九在象徵發財富貴的「搖錢樹」畫作前駐足，白嘉莉分享當初畫這些都想著好玩，沒想到要辦畫展，至於她在臨摹期的畫作「你儂我儂」，白嘉莉感性說：「這都要感謝我母親，因為她鼓勵我畫畫，當年訪問張大千之後也啟發了我」。在場媒體詢問馬英九是否想過要辦書法展嗎？他笑回：「從來沒想過。」

白嘉莉近40年來堅持不斷創作，此次畫展名為「另一個春天」，展出作品包括油畫、水彩、墨彩及瓷畫等多件作品，主題多為花卉、美景等，風格柔美豐潤，色彩斑斕，繽紛燦爛，十分精彩。除了藝術作品之外，會場也展出昔日照片、媒體報導、自傳、畫冊等懷舊資料等，可讓民眾重溫這位1970 年代巨星的翩翩風采與優雅姿態。展覽將展至3月22日。

(中時 )