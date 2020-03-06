即時外送平台 foodpanda 再立百貨美食里程碑！全台新光三越將於 3 月盛大上線，未來如添好運、段純貞、一風堂、春水堂及 PABLO 半熟起司塔等上百間知名專櫃美食皆可於 foodpanda 一指下訂。同時， foodpanda 整個三月天天免費外送，更為了歡慶與新光三越強強聯手，推出下訂新光三越美食即享「滿 100 元折 30 元」專屬優惠，任饕客輕鬆享美食。

新光三越百貨上線後， foodpanda 共網羅了全台超過 500 間百貨餐飲美食，攜手六大知名百貨商城共同迎戰現況，除了降低餐飲店家在疫情期間所受的影響，也讓全台消費者安心在家輕鬆享百貨美食。

美食外送產業興起，百貨商城持續透過外送平台擴大服務觸角， 2019 年初起百貨商城便陸續與foodpanda 合作以延伸「商圈經濟」。以台北市百貨商城最集中的信義商圈來看，即有近 5 成的百貨與 foodpanda 合作，同時，百貨美食外送訂單與去年同期相比達 30 倍的成長，可見百貨美食外送的龐大需求。目前 foodpanda 合作的百貨名單包含 ATT4fun、Sogo、統一時代、誠品、京站及新加入的百貨龍頭新光三越，提供全台消費者超過 400 間百貨美食，除了與各大百貨共同活絡商圈經濟，也成為消費者防疫期間的最佳用餐選擇。

foodpanda 美食外送輕鬆滿足消費者對百貨美食的追求，根據 foodpanda 2019年年度數據回顧，台灣人最愛的百貨美食街外送選擇第一名為美式炸物拼盤，而日式豬排、小火鍋、精緻拌麵、滷肉飯也榜上有名。

新光三越百貨加入外送行列後，更加豐富了 foodpanda專櫃美食清單，添好運、段純貞、金子半之助、開飯川食堂、佐佐義、黃亞細肉骨茶、一風堂、春水堂及PABLO半熟起司塔等皆於 foodpanda 平台上線。另外，三月透過 foodpanda 訂餐不僅全台天天免外送服務費，於 3 月 9 日至 4 月 8 日間訂購新光三越美食，輸入指定優惠碼「 SKM30 」即享消費滿 100 元現折 30 元優惠，任想嘗鮮的饕客輕鬆體驗美食外送的便利，也讓防疫期間想安心在家用餐的消費者輕鬆品嘗多元的專櫃美食。

(中時電子報)