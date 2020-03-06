國內日前爆發首起院內感染，中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，衛生單位在為北部50多歲婦女（案34）的病房進行採檢時，發現床欄桿、床墊、浴室確實檢測到病毒的存在，但短暫照顧的醫護人員的防護裝備、面罩、口罩、隔離衣上卻測不到病毒，顯示患者逗留時間長，環境將出現明顯污染，與新加坡團隊的發現相同。

(中時 )