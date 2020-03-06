張上淳：染疫者逗留時間長 環境明顯污染 14:352020/03/06 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心表示，台灣算是守住前兩波疫情的衝擊，接下來要防範第三波的回擊。（廖德修攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前爆發首起院內感染，中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，衛生單位在為北部50多歲婦女（案34）的病房進行採檢時，發現床欄桿、床墊、浴室確實檢測到病毒的存在，但短暫照顧的醫護人員的防護裝備、面罩、口罩、隔離衣上卻測不到病毒，顯示患者逗留時間長，環境將出現明顯污染，與新加坡團隊的發現相同。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #張上淳 #染疫 #環境 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利再添5死、1694例確診！捷克首度通報3起確診病例 03:412020/03/02 國際 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 疫情蔓延擔心醫療保障不足 台壽現保免等待期 14:042020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 生活熱門新聞 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 確診音樂家表演後有握手 網：NSO三大咖危險了 - 生活 中鏢澳洲音樂家來台9天 活動時間序曝光 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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