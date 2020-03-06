新竹區監理所5日下午與新竹縣政府教育處、新竹縣警局交通隊組成聯合稽查小組，前往竹北市地區學校，稽查課後照顧服務中心接送車輛，發現6台車即有5件違規，項目包含加裝座椅、駕駛持普通駕照、駕駛的駕照遭吊扣等，當場開單告發，教育處也要求業者限期改善。

新竹區監理所長黃萬益表示，竹北市區學校、學生人數眾多，補習班及兒童課後照顧服務中心為數不少，業者多以8到9人座客車，不過因業者為降低成本，常改裝車輛座椅或超載，但也影響學童交通安全，若發生車禍等難以預期的意外，後果難以想像，因此不定期派員稽查，每月至少6次，以警惕業者。

5日下午稽查人員發現6台接送車輛中，即有5件違規，其中2項為改裝座椅、1項為駕駛持普通駕照、1件為在吊扣駕照期間內駕車。民眾若發現有違規樣態，可向新竹區監理所（03-5892051）或新竹縣政府教育處（03-5518101轉2879、2896、2897）反映，共同守護學童交通安全。

黃萬益呼也籲業者加強自主管理，家長挑選補習班及兒童課後照顧服務中心時，也可留心車輛狀況，在新冠肺炎疫情期間，也可加強自身消毒。

(中時 )