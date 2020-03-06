記憶體廠旺宏電子(2337)2020年2月自結營收為27.77億元，創近3個月新高，月增0.8%，因去年同期基期較低，年增率達53.9%。第一季業績可望同步產業淡季不淡的趨勢。

旺宏2020年1月至2月營收為55.33億元，較2019年同期增加36.1%。今年隨著產業復甦，業績回復成長的步調。

展望今年，旺宏總經理盧志遠於2月的法說會中表示，本季各產品價格穩定，原先看好今年產品報價走向，但受新冠肺炎疫情影響，產品報價走勢轉為撲朔迷離，看不清楚。不過，5G基地台客戶需求並未受肺炎疫情影響，仍符合預期維持健康狀態。

回顧上季營運結果，旺宏去年第四季營收95.81億元，較前季高峰減20%；第4季毛利率26%，季減4個百分點，歸屬母公司淨利7.54億元，季減59%，每股純益0.41元。去年上半年受到美中貿易戰影響，旺宏2019年營收349.95億元，年減5%，因產品價格下滑影響，毛利率28%，下滑10個百分點，淨利30.12億元，年減67%，每股純益1.64元。

(時報資訊)