剛剛在總統大選慘敗的中國國民黨，極力希望透過主席補選，開啟改革工作。然而面對兩年後的九合一大選，國民黨是否能夠止血或是翻轉目前低迷的支持度，這短短一年多任期的補選黨主席，恐怕將是關鍵！

前年九合一大選國民黨大勝，但是在短短一年多後的總統大選卻又再將國民黨打回原形。國民黨是否能夠在短期內，重新佈局恐將影響2022年的九合一大選。雖然這次補選黨主席任期只到2021年5月20日，補選任期內完全沒有提名權力，但是如果在這一年多內國民黨持續蹉跎打轉，將直接壓縮下任主席的運作佈局空間。

國民黨主席參選人江啟臣則感性表示，黨中央不但要跟地方一起作戰，全力深耕打底，更扮演堅實的靠山！江啟臣沈重的說，這次國民黨有許多優秀的人選落敗，令人扼腕！目前爭取連任的黨籍縣市首長、縣市議員，甚至鄉鎮長，鄉鎮代表及里長一定同樣感到危機感。新任主席應該思考將這樣的危機感轉成國民黨改革的動力，提升國民黨品牌價值。江啟臣表示，中央黨部的思考模式必須反轉，需要從中央單核心的想像，轉變成為地方多核心的同步運作，落實組織扁平化。

江啟臣進一步提到，未來將加強經營在地化的工作，將國民黨的組織從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重視地方的金字塔型，加強地方佈局，讓國民接地氣，與基層人民一起呼吸，從地方獲得養份，由下而上落實改革。

他也具體運用兩個策略。江啟臣說，在中央組織部份，透過集體領導，成立決策平台。平台成員就包含執政的縣市首長或是議長，讓地方的聲音進入黨內決策，不但要有快速決策能力，也讓國民黨的決策具有地方民意以及視角，避免偏誤。在地方部分，將與執政縣市的首長溝通協調，加強人才培育，給青年人才深蹲、深耕的資源與能量，吸引人才成國民黨夥伴，翻轉艱困選區。

江啟臣表示，接下來的補選任期沒有提名工作，更是國民黨深耕打底的最佳時機。如何讓國民黨在這一年多時的時間翻轉人民的印象，為2022年九合一選舉的候選人不會陷入單打獨鬥，有黨當靠山，是接下來最重要的工作。

(中時電子報)