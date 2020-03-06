宏普建設（2536）今（6）日公布今年二月營收，在新成屋持續銷售貢獻下，二月營收衝5.31億元，年增達5倍；累計前二月營收已達7.08億元，比去年同期激增2.08倍。營收表現亮麗，股價也相對堅挺，突破波段新高開出大紅盤。

宏普今天公布二月月營收達5.31億元，和上月的1.78億元相較，增加3.53億元，較上月成長198.71％，和去年同月的8840萬4000元相較，增加4.42億元，年增率達500.55％。

累計1～2月營收7.08億元，和108年同期的2.29億相較，增加4.79億元，年增208.96％。

2020年宏普建設計畫推出四大案，包括新店央北第二期，總銷約80億元；桃園也是新案籌備中，則將推出總銷30億元、基地達1,000坪的青埔案；另外，大直金泰段案也將登場，總銷初估破200億元，該案總樓地板面積達1.4萬坪，朝向住宅和商辦複合式大樓規劃，正變更設計中。

另外，宏普內湖新湖三路也有大案推出，總銷50億元，規劃為廠辦大樓，正洽潛在買家整棟吃下。

宏普股價今（6）日表現相對硬挺，上漲2.1％，攻上24.35元，突破周線和月線，收在波段新高點。

(工商 )