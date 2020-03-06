新冠肺炎在大陸爆發，其中武漢疫情最為嚴重，而台灣有許多國人受困該地，遲遲無法回台，大陸政府與蔡政府為了包機問題爭執不休，眼見滯留武漢的台人短時間內恐怕無法回家。

蘇貞昌指稱武漢包機無法回台的問題是出在大陸方，台灣已經做好所有準備，要以「橫濱模式」帶回受困疫區的國人，但大陸方卻不肯同意；對此，國台辦回嗆蘇貞昌「罔顧事實、顛倒黑白，不知人間還有羞恥二字」；雙方溝通困難。

而國民黨台北市議員李柏毅在政論節目中提到，包機問題在「主權」問題下難以執行，短時間內這些受困武漢的台人要歸國恐怕相當困難，但是他認為這次民進黨堅持是正確的，「安全、防疫」一定要做到最高標準，這也是國人間的共識，現在只能請滯留大陸的台人可以「相忍為國」。

李伯毅也呼籲大陸，可以比照「血友病病童」模式，改用長榮或是國泰航空的飛機，並安排台灣的檢疫人員在機上做檢驗以及防疫工作；若陸方一直堅持使用東方航空的飛機，恐怕最後對陸方是不利的。

(中時電子報)