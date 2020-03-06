「高房價區域，房貸成數就能輕易貸到最高？」根據聯徵中心的資料顯示，去年第四季新申請房貸樣本數，創下5年以來新高，而觀察房款情形，平均貸款成數最高者不在台北市，反而在房價偏低的桃園市，可達7成6，為六都之最，專家指出，銀行端在放款除了觀察貸款者收入穩定度外，有幾項指標消費者未必知道。

聯徵中心的統計資料顯示，2019年第四季房貸的新增樣本數4.39萬件，已經是近5年的單季新高，同時也是房地合一上路來房貸量最多的時候，2019年第四季的核貸成數達7.25成，貸款成數也明顯高於2015與2016年，至於平均貸款利率1.73%，則是創下近41季以來的新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2019年第四季房貸件數已經是近5年的單季新高，一方面反應銀行對於房貸放款的意願積極，不管是貸款成數或者貸款利率條件，對於自住客都偏向相對寬鬆，另一方面可能與新成屋交屋整批貸款條件較好也有關係。

進一步觀察六都近一年放款情形，以電梯大樓為例，桃園平均放款成數達75.38%，為六都之最，第四季達76.38%，相較第一季成長近4%；而首善之都台北市，僅有73.73%、新北市約71.35%、台中市約74.11%、台南市約74.10%、高雄市約72.90%。

台灣房屋智庫經理江怡慧觀察，如根據六都的買賣移轉和家戶數資料，可看出區域房市買氣的家戶購屋比資料，家戶購屋比表現最好的則是桃園市，其次是台中市與新北市，至於成長最多的則是高雄市，家戶購屋比從去年前三季的每千戶有22.2戶購屋，成長到每千戶人家有25.3戶購屋，成長比例明顯位居六都之冠。

江怡慧分析，「區域發展性、生活機能優劣、收入穩定性」，上述幾項均是銀行端在評估房貸放款的重要指標，而桃園市近年不管是交通、生活機能、地方政府重大建設執行能力，加上企業總部、近國際機場等優勢，以同樣生活條件相比，房價為北部負擔較輕區域。都是有目共睹，加上都市人均年齡年輕，活力高，購屋能力強，致使建商們搶進大量推案。

江怡慧進一步指出，整體來看雖然桃園平均房款成數高，但各行政區放款程度仍有差異，像是大園區，與中壢青埔區、桃園區等人口集中、生活機能佳、具有未來發展性的行政區相比，過去幾年最低與最高者可相差一至二成之餘。

曾敬德表示，整體而言，最近三季的新增房貸樣本數都超過4萬件，相較2015~2018期間平均的3.6萬件，至少多了一成以上，反應房市已經擺脫谷底，進入復甦階段，由於此波回流以剛性的自用為主，基於自住需求，自住客通常也會買房屋條件較好的房子，因此購屋的平均總價拉高至1122.6萬元，也創下2009年統計以來的新高。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)