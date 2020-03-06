宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀，望海巷跨海橋正式開工，以自行車道連結海景。（吳康瑋攝）

宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀，望海巷跨海橋正式開工，以自行車道連結海景。（吳康瑋攝）

宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀，望海巷跨海橋正式開工，以自行車道連結海景。（吳康瑋攝）

宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀，望海巷跨海橋正式開工，以自行車道連結海景。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀，望海巷跨海橋正式開工，以自行車道連結海景。（吳康瑋攝）

基隆市望海巷漁港旁有一整排民宅，比鄰著台2線濱海公路，導致行人必須與呼嘯而過的砂石車爭道，基隆市政府爭取前瞻基礎建設補助2.1億元，在望海巷打造跨海景觀橋工程，興建跨海橋梁銜接北寧路，來串連新北市及基隆市兩端，向外延伸600公尺的外掛懸臂式的橋樑，並由宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀設計，打造長150尺的跨海人行步道，預計在10月完工後，就能360度的將整個濱海廊帶的絕美海景風光一覽無遺。

望海巷友善人行步道於6日上午正式開工，基隆市長林右昌說，望海巷潮境海灣是台灣北部最漂亮的海灣之一，周邊有海科館、媲美台東多良的八斗子車站，以及豐富的漁村資源及人文產業，1年吸引200萬人次遊客造訪。

林右昌指出，景觀橋工程只是「望海巷海灣串聯計畫」的起點，不只是透過跨橋銜接東北角廊帶與新北市，市府已經針對長潭里及望海巷漁港周邊水域、漁村及潮境公園等，進行點線面的廊帶串連規劃，提供更佳的人行環境，也結合既有海岸景觀環境資源、周遭漁村文化、漁業技藝等，未來這塊腹地還規劃無動力水上休閒基地，活絡地方經濟，讓產業升值。

基隆市府表示，為推動望海巷海灣整體營造，自去年起分3年將低度使用的漁港轉型活化，結合海科館資源，打造特色漁村，盼成為北台灣海岸最優質的親水空間，市府並指車，該跨橋工程為抵抗海邊氣候，及降低對漁船進出的影響，橋體以鋼構為主，並搭配視覺穿透的欄杆設計，讓濱海廊帶的海景一覽無遺，工程經費4600萬元，預計今年10月底完工，未來也會持續打造親海的優質水岸環境。

(中時 )