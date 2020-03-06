楊皓如、瑄瑄近日上《聽媽媽的話》分享主題「大男人主義退散」。楊皓如與老公育有一對兒女，起初有共識薪水較低者請育嬰假在家帶小孩，因負擔奶粉尿布和飯錢等家用，她領政府每月兩萬多元補助不夠用，向老公請安家費，不料老公竟回不是有拿政府錢？她忿忿不平地說：「我很不習慣自己這麼低賤跟你要錢，我是在養小孩！」老公說：「那是政府給妳的育嬰假，要用妳自己存的錢來用，如果要跟姐妹們下午茶、買衣服的話，不能用這一筆，所以我覺得政府2萬多塊應該夠，若不夠的話跟我實報實銷。」

楊皓如上《聽媽媽的話》聊主題「大男人」。（年代提供）

小禎爆料佩甄的老公王祚軒（祚祚）常看不慣妻子穿著短裙，竟然要出門前丟筆在地上要佩甄撿，裙底風光沒外洩才算合格！楊皓如表也愛穿短裙，老公會仿路人檢查有無曝光，「坐手扶梯的時候，他站我後面幾格看上去，能不能看到我的內褲。」

小禎爆料好友佩甄穿著受限於老公。（年代提供）

瑄瑄還抱怨哈孝遠脾氣差沒耐性，在老公生氣時，瑄瑄都不會跟他硬碰硬，「我老公雄壯威武，他那一拳下去，我不死應該也只剩半條命。」每每在哈孝遠發飆之時，瑄瑄都會很冷靜地放空，並想著「你只是隻野狗而已。」並任由老公像狗發完瘋就好，叫一叫就沒事了。

瑄瑄（中）抱怨老公哈孝遠的壞脾氣。（年代提供）

(中時 )