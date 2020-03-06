新型肺炎來勢洶洶！美國國防部三月初警告：30天內將形成全球大流行！即使公衛專家們用盡蠻荒之力加速防疫，但對於防治與控制仍極其有限，全球瀰漫著一股不確定的氛圍。Discovery頻道《冠狀病毒：無聲殺手專訪感染過SARS 的梁浩南醫師，分享SARS 與新冠病毒不同之處。然這次新冠肺炎中的無症狀患者 才是兇猛未爆彈。《冠狀病毒：無聲殺手》於3月9日晚間11點首播，以防疫經驗鑑古知今，卸下民眾焦慮和不安！

新加坡傳染病專家梁浩南醫師提到「這次遇到新冠病毒，一個不幸中的大幸，是我們能利用對SARS冠狀病毒疫苗原有的瞭解以同樣原則。」（Discovery頻道 提供）

新型冠狀病毒在武漢發現以來造成絕大衝擊，至今全世界就將近十萬人被感染。它的感染力超強，只要證實一人感染，背後就有3-4個潛在的感染者。新加坡防疫專家說，防疫的核心要建立在「醫療金字塔」上，雖然在有限資源下，大多數醫生會優先治療症狀最嚴重、也就是金字塔頂端的病患。

但實際上這些人只佔1、2成，其餘8成在金字塔底層的無症狀者患者，很可能不知情之下活躍地走動，四處散播病毒，若無適當隔離，社區型疫情可是會迅速炸開！

防疫的核心要建立在「醫療金字塔」上，在有限資源下，大多數醫生會優先治療症狀最嚴重、也就是金字塔頂端的病患，但實際上這些人只佔1、2成。（Discovery頻道 提供）

新型冠狀病毒疫情險峻，各界都在關注疫苗什麼時候能夠研發面世呢？梁浩南醫師提到「這次遇到新冠病毒，一個不幸中的大幸，是我們能利用對SARS冠狀病毒疫苗原有的瞭解以同樣原則，應用在2019新冠病毒上，然而壞消息是…研發製作新冠病毒的疫苗， 得花上好幾個月，還得經多次臨床試驗，疫苗才能用來對付流行病，這絕對會花上9至12個月，這會需要時間。」

一波波病毒的無情肆虐，也擋不住人性光輝，天天與病毒為鄰的一線醫療人員，即使身陷險境、疲憊不堪，仍每天堅守著崗位。（Discovery頻道 提供）

隨著疫情升溫，許多醫院也陸續設立了警急應變小組以處理層出不窮的患者，成立遠程醫療小組與線上諮詢平台，讓不確定是否得病的民眾隨時獲得充分資訊，不至因害怕而擠爆醫院，造成醫療上的浪費與負擔。

Discovery頻道《冠狀病毒：無聲殺手專訪感染過SARS 的新加坡傳染病專家梁浩南醫師，分享SARS 與新冠病毒不同之處，並說明防疫核心須建立在醫療金字塔上，實際走訪新加坡，看看醫療團隊的防疫SOP，以及如何利用遠程醫療小組、線上諮詢平台提供即時的資訊與服務。

此外；接著也將播出《人物誌 : 鍾南山》深入介紹這位抗SARS英雄、《殺手病毒: 流感》流感病毒演進對世界的威脅等，看看當時人們如何對應與平息這些致命的危機。《冠狀病毒：無聲殺手》將於3月9日晚間11點準首播，一起用知識做後盾，以防疫經驗鑑古知今，卸下你的焦慮和不安！ SARS英雄、《殺手病毒: 流感》流感病毒演進對世界的威脅等，看看當時人們如何對應與平息這些致命的危機。

與新冠病毒的防疫大戰開打：《 冠狀病毒：無聲殺手》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)