中國大陸品牌華為(Huawei) 5 日在巴黎開設了在法國的第一家旗艦店。據了解，該店緊鄰巴黎歌劇院，周邊各類品牌商店林立。該旗艦店共有兩層，門外由 86 個 Huawei 品牌首字「H」組成的門面，裝潢風格是金碧輝煌，頗有向法國巴黎精品品牌看齊的意味。店內也將展示華為最新發表的 Mate Xs 可折疊螢幕手機，向歐洲市場推薦旗下最先進、最奪目的產品。

據了解，華為在法國巴黎的首家旗艦店有兩層樓，兩側採用落地窗設計，可以完整讓外界看見店內產品，展示風格跟法國精品品牌實體店面的風格很接近。店內被劃分為智能辦公區、影音娛樂區、運動健康區等區域，展示各類別的產品。並且旗艦店內懸掛多張巨幅照片，都是世界各地「華為NEXT IMAGE」攝影活動的得獎作品，全都是由手機所拍。

Une boutique complètement repensée, design et à la pointe de l'innovation, c'est ça le #HuaweiStoreParisOpera pic.twitter.com/7veXP4hUay — Huawei Mobile France (@huaweimobilefr) March 5, 2020

針對在法國巴黎開設首家旗艦店，華為歐洲消費者業務總裁戢仁貴指出，歐洲是(中國大陸)海外的高端市場，是華為的「戰略高地」。華為將會持續擴大對於歐洲市場的投入。而開設在巴黎的首家旗艦店，位在巴黎的心臟地區，將帶給消費者以華為科技跟產品的全程體驗，感受華為科技融入到日常生活中的體驗。

華為除了在法國巴黎開設旗艦店，先前在法國也已經開設五家研發中心，聚焦晶片研發、數學、美學、家庭終端和無線標準等。華為自 2003 年就開始進軍法國市場。華為法國巴黎旗艦店在 6 日正式營運，並開始預售 Mate Xs 手機。

根據此前網路報導，華為 Mate Xs 不同於前一代產品 Mate X 僅在中國大陸上市，將鎖定全球市場。除了 3 月 5 日已在中國大陸上市，緊接著 3 月 6 日起在阿聯酋開放預購、馬來西亞在 3 月 20 日起開始販售。此外，也將在西班牙、澳大利亞、新加坡、印尼等地推出，但是這些國家的確切上市時間尚未揭曉。從目前情況可以了解到，Mate Xs 也將在法國推出。

(中時電子報)