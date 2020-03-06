擁有百萬粉絲的知名YouTuber蔡阿嘎，日前騎車載愛妻二伯外出時遭黑衣男持鋁棒攻擊，懷有8個月身孕的二伯被嚇到宮縮住院安胎，稍早蔡阿嘎在臉書PO出自拍影片，除了透露太太狀況趨於穩定，也呼籲眾人不要打擾到嫌犯親友。

蔡阿嘎透過臉書PO出影片，表示襲擊他和二伯的嫌犯已經落網，感謝警方、檢方及媒體朋友協助，至於在醫院休養的二伯狀況趨於穩定，也感謝醫護人員悉心照料，提到案件部分，他強調全交由司法單位處理，屆時待真相水落石出後，會跟大眾做個詳細說明，對於網路上傳出關於如何懲治嫌犯，甚至是肉搜嫌犯親友的留言，他再三呼籲眾人不要意氣用事，切勿打擾到嫌犯親友的生活，畢竟這些人都是無辜的。

蔡阿嘎影片。（圖／蔡阿嘎臉書）

對此網友也紛紛留言：「觀念很好，你的宣導很重要，還好你們一切平安」、「看你第一時間保護二伯，讓人很感動」、「氣度決定處世高度，但該提告還是得做」。

(中時電子報)