行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長沈榮津（右）立院接受國民黨立委馬文君質詢。（鄭任南攝）
行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長沈榮津（右）立院接受國民黨立委馬文君質詢。（鄭任南攝）
國民黨立委馬文君立院質詢。（鄭任南攝）
國民黨立委馬文君立院質詢。（鄭任南攝）
經濟部長沈榮津稱快篩試劑半年後上市。（鄭任南攝）
經濟部長沈榮津稱快篩試劑半年後上市。（鄭任南攝）

行政院長蘇貞昌與經濟部長沈榮津金在立院總質詢，對於新冠肺炎快篩試劑研發議題，沈表示預計半年之後可以完成上市。

沈榮津6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華質詢新冠肺炎快篩試劑研發時程時表示，新冠肺炎快篩試劑預計半年之後可以完成上市。

(中時 )

#總質詢 #立法院 #蘇貞昌 #沈榮津 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 #快篩試劑