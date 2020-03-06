沈榮津：新冠肺炎快篩試劑預計半年後上市 15:442020/03/06 中時 鄭任南 、中時電子報、 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長沈榮津（右）立院接受國民黨立委馬文君質詢。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長沈榮津（右）立院接受國民黨立委馬文君質詢。（鄭任南攝） 國民黨立委馬文君立院質詢。（鄭任南攝） 經濟部長沈榮津稱快篩試劑半年後上市。（鄭任南攝） 行政院長蘇貞昌與經濟部長沈榮津金在立院總質詢，對於新冠肺炎快篩試劑研發議題，沈表示預計半年之後可以完成上市。 沈榮津6日在立法院總質詢中，回答國民黨立委林奕華質詢新冠肺炎快篩試劑研發時程時表示，新冠肺炎快篩試劑預計半年之後可以完成上市。 (中時 ) #總質詢 #立法院 #蘇貞昌 #沈榮津 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 #快篩試劑 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 蘇貞昌：紓困特別預算 執行率拚百分百 17:092020/03/03 政治 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 疫情蔓延擔心醫療保障不足 台壽現保免等待期 14:042020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 蔡政府有危機？夏春湧斷言最大難題在這！ - 政治 罷免案 陳敏鳳揭關鍵：韓國瑜還是有機會 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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