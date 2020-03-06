名模洪曉蕾與王世均離婚後，兩人各自發展，王近來官司不斷，再傳出誆投資人300萬與周杰倫合夥開咖啡廳，橋頭地院依詐欺取財罪，累犯，處王世均10個月徒刑，沒入不法所得300萬元，全案仍可上訴。

王世均喊冤表示，他不是公司實際負責人，只是受指派找尋合作股東，從中沒有獲得任何利潤。但法院審理案件，傳訊王先前的林姓祕書，林表示重要財務管理事項都是王世均單獨負責，法官認定王構成犯罪事實。

法院判決指出，王世均負責經營的「天台飲食文化股份有限公司」（原名為「密斯特杰飲食文化股份有限公司」）自2014年8月起即因資金周轉不靈，票信遭銀行註記為拒絕往來戶，因資金缺口龐大，2014年9、10月間向高雄市黃姓及謝姓投資客遊說加入合作股東。

王世均當時表示，歌手周杰倫及另名劉姓藝人是公司的隱名股東，因周杰倫欲南下高雄經營「J cafe」咖啡，由「天台公司」與投資人共同以另成立新設公司之方式經營，遊說黃某及謝某拿出150萬元投資，雙方並簽立「合作意向書」。

由於後來王世釣對資金運作交代不清，也沒依照合約行事，黃與謝2人才發現受騙上當，怒而提告。

(中時 )