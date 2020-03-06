中國COVID-19（新冠肺炎）疫情持續在全球蔓延， ICT市場中尤以硬體相關產業受影響最大。IDC根據最新發佈的個人運算裝置研究報告（IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker），預期2020年台灣個人終端市場包括PC、電腦顯示器及智慧手機、平板等發展在疫情衝擊下，原預估年衰走勢都將進一步擴大，其中手機更是由年成長轉為年衰退。

隨疫情在過年後不斷升溫，以目前工廠復工／復產率仍較低的狀況，IDC預估PC廠在台市場2到3月仍有庫存支撐，但未來幾個月的供給則充滿不確定性，預計供應問題將對上半年的台灣PC市場造成一定程度衝擊，下半年則逐漸好轉。IDC因此對第一季PC市場預估年增率由-0.9%下調至-7.4%，而2020年全年度之年增率則由-2.8%下修至-4.3%。

IDC原預期台灣顯示器市場的年成長在2020年度就將由正轉負，此回加上疫情的爆發，影響上游供應鏈（組裝、面板廠等）2月出貨量，推估品牌廠商將陸續於3月出現缺貨狀況。由於目前產能恢復仍不足以支撐市場需求，IDC對2020年台灣顯示器市場下修4.1%，年增率由負1.1%加深至負5.2%。

在智慧型手機方面，IDC原先預期2020年台灣市場將因為更多更具價格競爭力的4G新機，以及5G服務開台後，中、高階手機啟動新一波的換機潮，為已歷經四年衰退的智慧型手機市場帶來成長動力。

惟自去年第四季起，台灣智慧型手機市場因NCC增加切結書之簽訂規範，導致陸系廠商無法順利銜接新機出貨，影響2020全年尤其是上半年的市場表現，加上疫情攪局，IDC因此預估全年手機將會下滑9.4%到584萬台。

平板電腦方面，2019年台灣市場微幅成長0.1%至100萬台，受益於商用平板的需求提升，統計商用平板市場全年成長幅度高達41.5%，數量佔整體平板市場的13%。預期2020年家用市場需求仍持續減弱，連帶影響整體平板市場下滑13.9%至86萬台。不過商用平板仍保持增長，年成長幅度將達12.0%，商用平板市佔亦提升至16%。

IDC研究副總監嚴蘭欣表示，就COVID-19疫情對台個人端裝置市場的影響，上半年觀察重點將較著重在工廠端的商品供應層面，至於後續是否進一步衝擊市場的消費力道，則端視疫情能否被有效控制，以及整體經濟在此波疫情下被影響的程度而定。

IDC並因此預期2020年台灣個人運算裝置市場，上半年將因COVID-19疫情處於不確定與動盪的狀況，下半年市場雖逐漸回穩，但全年表現將不若2019年整體市場亮眼。

(工商 )