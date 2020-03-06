阿Ken、吳怡霈近日上《綜藝3國智》，納豆和阿Ken過去曾搭擋，該節目開播至今第一回邀請阿Ken上節目，兩人才首度合體，納豆立刻虧笑：「節目做了3年，Ken哥終於來了！」，阿Ken妙回：「是你們節目怎麼做了3年才邀我呢？」張立東則是開玩笑說：「Ken哥應該是躲了三年吧！」阿Ken則是一臉被抓包的表情，他不甘示弱爆料：「不要吵！你們知不知道，這節目一開始本來是有我的！」吳怡霈好奇詢問：「是被哪一位主持人取代？」阿Ken才笑著表示：「原本只有我一個，後來把我換掉，就換成你們全部了！」此時大夥才恍然大悟笑說：「原來你主持費這麼貴。」

阿Ken最近化身導演，即將推出的電影作品是自編、自導、自演，主持群再開玩笑說：「有沒有包含『自掏腰包』、『自暴自棄』？」納豆好意提醒他：「大家都是開玩笑的，千萬別走心。」阿Ken則是一臉正經表示：「自掏腰包真的有，走過拍電影這段路後，這些話對我都沒有影響了！」。主持人哈孝遠也位列演員名單之中，他現場爆料這部電影原本預計情人節上映，阿Ken則是無奈表示：「那時資金沒有到位，曾經有人原本要投資幾百萬，結果自己先跑路，遇到很多狀況。」

(中時 )