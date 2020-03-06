黃西田與女兒黃露瑤上《全家有智慧》竟鬧分家，黃露瑤還稱黃西田是「不認識的爸爸」!原來是節目中兩人各自擔任隊長進行一場台語大比拚，這樣的對戰組合也讓主持人阿松笑稱:「不管哪一隊贏，都是黃家贏!」黃西田自稱「台語狀元」答題時卻坦言非常緊張，雖然他主持過台語節目，但是有些題目不是生活用語，「都要靠隊友幫忙，才能過關。」黃露瑤則笑稱，爸爸很會講台語，但是在家都跟她講國語，她的台語反而都是跟阿公、阿嬤聊天時學到的。

主持人林美秀只要看到黃西田答題就忍不住笑場，形容黃西田穿一身紅就像財神爺一樣好可愛。他挑戰「全家搶獎金」單元更是使出渾身解數，一下模仿鐵拐李推敲答案，一下跟主持人阿松進行ＰＫ薑絲炒大腸與國父紀念館的客語，還被女隊員趁亂告白「你是我的菜」，黃西田聞言則妙回:「你真不挑食！」節目慣例是答題時按鈕喊出答案，黃西田則是按鈕時氣勢十足的喊出該題的獎金，逗得全場哈哈大笑。他贏得獎金之餘不忘與女兒黃露瑤溫情喊話：「爸爸回家再分你！」讓比賽的氣氛頓時溫馨不少。

(中時 )