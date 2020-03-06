(15:23更新內文) 國民黨主席補選明天投票，候選人江啟臣今天上午特地拜訪前主席吳伯雄爭取支持，會後受訪時說，伯公和他從過去至今都有很好的互動，首次參選立委還陪同他車隊掃街，除了關心他此次參選主席狀況，更關切國民黨的改革工程，希望國民黨未來能多栽培與重視年輕人，與各世代進行對話，重拾民眾信任。

江啟臣在臉書貼出與吳伯雄的合照，他說，他從政一路上，受到伯公照顧，也是他從政的導師，為了中華民國，為了我們的下一代，「無私無我」的精神應該要變成「國民黨的基因」，團結才能讓國民黨平安渡過這次的難關。

江說，對國民黨來說，認同中華民國是最基本的核心價值。面對對岸的打壓，面對台獨勢力的壯大，認同中華民國不能只用喊的！壯大國民黨，更要拿具體的方法。中華民國，是我們的共同語言，是兩岸的定海神針，我們不但要認同中華民國，更要拿出方法，壯大中華民國。

對手郝龍斌今天接受廣播專訪時預測此次投票率不會超過四成，評估拿7萬5到8萬票就可當選主席，並承認自己在黃復興黨部的支持度比一般黨員高，不過江啟臣在中彰投較具優勢。

江啟臣上午拜訪前主席吳伯雄前受訪坦言，他從政時間短，過去黨務工作涉獵不深，郝龍斌過去在黨務歷練深，勢必有他更瞭解的地方，「但瞭解是否代表一定能改革，大家可檢視過去改革的地方在哪裡」，每個人都各具優勢與需補足的地方。

他指出，自從參選以來，一直主張黃復興是國民黨的重要支持者，且是國民黨的忠貞黨員，坊間有諸多抹黑稱他當選可能裁撤黃復興的傳聞，在此嚴正澄清，他希望黃復興能和他一起為黨進行最艱難的改革任務，改革的對象絕對不是人，而是積弊、陋習，讓國民黨更好，黃復興自然更好，兩者相輔相成，盼謠言止於智者。

詢及此次黨魁選舉投票率偏低，江啟臣對此也表達認同，對投票率不樂觀，他說，投票率的確受到疫情與投開票所數量砍半的影響，至今還有黨員埋怨沒收到投票通知單、不知去哪裡投票，更嚴重的是，路途遙遠不便投票，這都將影響投票意願，先前不斷向黨中央反映，但黨中央不曉得是什麼原因未處理，令他相當遺憾，此舉將影響選舉公平性。他直言，「作為歷史悠久的政黨，連選務工作都辦得零零落落，要如何談改革」。

(中時 )