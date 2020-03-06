玖壹壹6日推出新歌〈偶喜翻你〉，翻玩「我喜歡你」4字，歌曲甜甜蜜蜜堪稱為告白神曲，「就是兩人牽手走在沙灘上一起看海，一起坐在草地吹風看著草枝搖擺。」玖壹壹希望透過這首歌曲，讓更多想要告白的情人們，可以直接用這首歌曲直接示愛。

MV中團員3人化身日系經典暴走族造型的高校生，邀來本土劇天王李㼈一同尬戲；4人除了裝嫩演出學生，還梳上誇張的「飛機頭」，造型相當逗趣。至於劇情則一樣走翻玩路線，透過運用時間暫停的鬧鐘，4人對於女主角的迷戀，還有在教室中搞怪、日式榻榻米場景作樂、監獄內洋蔥被綑綁，更有吸睛的、女學生更衣室拉筋等刺激畫面，來向「謎片」致敬，更多玄機就有待粉絲觀看時一一解密。

玖壹壹洋蔥為藝術犧牲，演出遭爆乳女教師綑綁橋段。（圖／混血兒娛樂提供）

這次演唱告白神曲〈偶喜翻你〉，3人被問到做過最浪漫的事？成員健志直說：「努力工作，做個真男人，就是對另外一半最負責任的事。」春風則表示，浪漫不用掛嘴邊，愛從生活小事做起，像是垃圾分類等等就可以。而堪稱最會耍浪漫的洋蔥，就屬從台中開車到花蓮為女友送上生日禮物最為經典。

玖壹壹新歌〈偶喜翻你〉https://youtu.be/s5PaMEAXYXQ】

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(中時電子報)