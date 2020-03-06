日本北海道政府試算，如果境內武漢肺炎疫情持續延燒，今年1月到6月的住宿客將較去年同期大減600萬人，損失的觀光消費金額可能超過2000億日圓（約新台幣566億元）。

日本放送協會（NHK）報導，面對境內武漢肺炎病例持續增加，北海道知事鈴木直道2月28日發布「緊急事態宣言」，造成民眾避免外出觀光及消費。

北海道政府表示，包括知名觀光勝地洞爺湖及知床等地的住宿設施，截至目前的住宿客已較去年同期銳減，甚至有地方減少比率高達8到9成。

其他地方例如登別、層雲峽、湯之川及阿寒等溫泉勝地，相繼出現飯店及旅館先後暫停營業的嚴重情況。

北海道政府試算，如果疫情影響持續發展，今年1月到6月的上半年間，到北海道住宿的旅客數將較去年同期大減600萬人，損失的觀光消費金額恐超過2000億日圓。

針對日本中央政府決定強化對來自中國與韓國人士的邊境管控，籲請這些人士在指定場所待命2週，這項措施有可能對觀光消費雪上加霜，北海道政府正在商議如何支援境內中小企業。

(中央社)