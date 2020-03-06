巴勒斯坦當局今天宣布伯利恆出現7起2019年冠狀病毒疾病確診病例。因擔憂疫情擴大，以色列已封鎖伯利恆，巴勒斯坦當局也宣布暫時禁止遊客進入，並關閉當地的「耶誕教堂」。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）俗稱武漢肺炎。法新社報導，巴勒斯坦當局表示，位於耶路撒冷以南的伯利恆地區出現7起確診病例，宣布進入30天緊急狀態、取消大型集會活動。

以色列國防部聲明指出，所有以色列人及巴勒斯坦人都不得進出伯利恆。聲明提及，封鎖伯利恆的措施是與巴勒斯坦當局協商後實施的做法。

以色列控制所有從境內進入約旦河西岸地區的入口，但巴勒斯坦政府在包括伯利恆的西岸城市享有有限自治權。

當地傳出疫情，數個地點預料將關閉兩週到3月20日，包括據信在耶穌誕生地點建造的「耶誕教堂」（Church of the Nativity）。

巴勒斯坦觀光部長瑪亞（Rula Maayah）告訴法新社：「我們決定禁止遊客進入，為期14天，且所有城市的旅館不得接待外籍旅客。」

巴勒斯坦衛生部表示，這幾起病例最初是在伯利恆地區的一家旅館發現，所有確診者都已被隔離，正接受治療。

當地衛生官員沙哈德（Imad Shahadeh）指出，2月底有一群希臘觀光客來到這家旅館，其中2人後來確診感染武漢肺炎，隨後旅館員工也傳出疑似感染案例。

(中央社)