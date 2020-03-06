生物處理機可將死廢禽畜回收製成有機肥料的原料。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌同時也了解苗肉公司防疫工作整備情形。〔謝明俊攝〕

因應新冠肺炎疫情，苗栗縣長徐耀昌非常重視所屬各單位防疫工作，6日下午率領農業處長等赴苗栗肉品市場公司視察，苗肉公司為了因應非洲豬瘟，斥資4千多萬元建置完成生物處理機，專門處理死廢畜禽，製成有機質肥料，完成有效資源化處理。

苗栗肉品市場公司成立至今已36年，在全國各公立肉品市場中，是以黑毛豬聞名，許多外地豬肉批發商，都會來此標購黑毛豬，目前總經理是前立委李乙廷，苗栗縣政府是最大股東。

目前為因新冠肺炎疫情，苗栗縣長徐耀昌非常重視所屬各單位防疫整備工作，苗栗肉品公司因位置偏僻後龍鄉間，徐耀昌特別撥空前往視察防疫工作，期望防疫作到滴水不漏。

先前，為應非洲豬瘟，苗肉公司卬足全勁防範，除了對所有運載活體入場的貨車，一一主動裝置GPS加入追蹤管制外，並且為了萬一出現感染非洲豬瘟，或是其它禽畜流行病時，可以處理病死禽畜，特別由苗栗縣政府補助279萬餘元，加上自籌139萬餘元，建置2座生物處理機，可將死廢禽畜處理成可回收使用的有機質肥料的原料，避免病毒的留存散布，做有效資源化處理。

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