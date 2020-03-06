RCA工殤案246人求償12億多元部分，高院更一審宣判時，審判長魏麗娟朗讀了主文後即退庭，宣判後高院發言人花了1小時整理案情說明判賠數目只判賠5470萬元，在太陽下苦等的員工及律師們，心情也跌到谷底，律師團對合議庭沒有在法庭上仔細說明案情感到十分失望，完全無法接受判決結果。

這件社會矚目的案件審判長魏麗娟宣判後，就說賠償金額發言人會說明，但受害員工及律師、媒體完全不知判賠人數及金額，大家空等1小時後，高院發言人團隊緊急救火，於整理完判決後近2小時開記者會對外說明。

(中時 )