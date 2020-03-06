求償12億只判5470萬元 RCA員工不滿 15:092020/03/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 RCA工殤案246人求償12億多元部分，高院更一審宣判時，審判長魏麗娟朗讀了主文後即退庭，宣判後高院發言人花了1小時整理案情說明判賠數目只判賠5470萬元，在太陽下苦等的員工及律師們，心情也跌到谷底，律師團對合議庭沒有在法庭上仔細說明案情感到十分失望，完全無法接受判決結果。 這件社會矚目的案件審判長魏麗娟宣判後，就說賠償金額發言人會說明，但受害員工及律師、媒體完全不知判賠人數及金額，大家空等1小時後，高院發言人團隊緊急救火，於整理完判決後近2小時開記者會對外說明。 (中時 ) #員工 #高院 #發言人 #12 #案情 也許您會感興趣 推薦閱讀 好消息！新冠肺炎確診者 累計12人出院 13:422020/03/03 生活 姨綁姪害溺斃 重判12年 15:272020/03/03 社會 12星座誰腦波最弱？國師預言未來三個月會大破財 18:072020/03/03 娛樂 湳雅夜市茶坊涉占用共有地 法官判准先拆除 18:142020/03/03 社會 勒死女友伴屍28小時趴趴走 嫌判刑12年定讞 11:022020/03/04 社會 自嘲「總工友」 柯：我不是很少發言了嗎？ 11:592020/03/04 政治 逆轉判 宜蘭縣議員林騰煌保住議員職務 12:362020/03/04 社會 冷氣團來襲！北部低溫降至12度 3縣市大雨特報 08:262020/03/05 生活 里民活動場所詐領補助 里長獲判緩刑 15:402020/03/05 社會 口罩工廠等製造業 明起可申請放寬連續工作12天 16:302020/03/05 生活 社會熱門新聞 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 馬國「女神」浴室內衣自拍嬌喊胖 網暴動：我噴血了 - 萬象 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 人夫滾床單暴斃 小三辯「壞不起來」！正宮打臉「床上功夫好棒棒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。