新冠肺炎疫情擴散到全球，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣稱過了第一波疫情，現在病毒將從全球掃回台灣，台灣也已經公布各項指引進行備戰。

陳時中表示，新冠肺炎全球流行不可避免，台灣已經守住了第一波疫情，新冠肺炎的第一波疫情是從中國往亞洲擴散，這個階段台灣的病例數雖有增加，但幅度平緩，基本上守住了防線，但接下來新冠肺炎病毒從亞洲掃向世界其他大陸，並將掃回台灣，疫情攻擊將同時來自大陸和世界其他地方，國際情勢會更複雜，並牽涉外交關係，如何拿捏精準，並進一步守住邊境是台灣接下來的難題。

陳時中表示，日前公佈的社區指引、企業指引等就是為了完成社區整備，以前疫情是從中國一面出來的，而下一波更廣泛世界流行發生時，要面對的將是來自中國及世界的兩面作戰。

面對即將到來的第二波疫情，陳時中呼籲，目前已經處在備戰狀態，各項指引是為了完成社區整備，而現在病毒將兩面夾攻，並兵分兩路，從心裡和生理攻擊人類，而人類要在心理上團結對抗病毒，如果不團結就會被各個擊破。

(中時電子報)