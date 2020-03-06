黨主席補選耳語不斷 郝龍斌將開記者會反擊抹黑！ 15:072020/03/06 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席候選人郝龍斌。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨黨主席補選在即，但黨內卻傳出許多捕風捉影的不實言論，對此，國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌將召開記者會，正面反擊外界對他的抹黑以及謠言！ (中時電子報) #反擊 #郝龍斌 #記者會 #捕風 #捉影 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜228為何口誤 綠媒牽拖郝龍斌 09:522020/03/02 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 立委王婉諭開記者會 質疑這補助誰說了算？ 12:202020/03/04 政治 黨主席倒數3天 郝龍斌承諾三件事 14:492020/03/04 政治 國民黨主席補選 江啟臣、郝龍斌最新民調是這樣 15:042020/03/04 政治 郝龍斌有這「實力」 國民黨主席補選結果呼之欲出？ 08:042020/03/05 政治 國民黨中生代江啟臣大戰老前輩郝龍斌 網驚覺：他人呢？ 09:532020/03/05 政治 部長好累？陳時中說這句 忍不住靦腆笑了 21:052020/03/05 生活 衛生官員記者會籲「勿碰口鼻」 她一個舉動觀眾傻了 00:212020/03/06 生活 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 蔡政府有危機？夏春湧斷言最大難題在這！ - 政治 罷免案 陳敏鳳揭關鍵：韓國瑜還是有機會 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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